Странный ОРВИ пришел в школы Петербурга. Больше 20 классов отправили на дистант

Из-за коронавируса и ОРВИ в 8 школах Петербурга ввели удаленку. Занимаются из дома ученики из 21 класса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 16 сентября.
В детской больнице № 5 им. Филатова с COVID-19 и подозрением на него госпитализировано уже больше 270 ребят.
В прошлом году до конца сентября в Петербурге из-за заболевших школьников на дистанционный формат обучения перевели больше 100 классов. В этом году основная часть коронавирусных ограничений снята.
О том, как не заразиться странным ОРВИ, читайте в материале «Фонтанки».