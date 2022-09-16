Странный ОРВИ пришел в школы Петербурга. Больше 20 классов отправили на дистант

Из-за коронавируса и ОРВИ в 8 школах Петербурга ввели удаленку. Занимаются из дома ученики из 21 класса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 16 сентября.



В детской больнице № 5 им. Филатова с COVID-19 и подозрением на него госпитализировано уже больше 270 ребят.



В прошлом году до конца сентября в Петербурге из-за заболевших школьников на дистанционный формат обучения перевели больше 100 классов. В этом году основная часть коронавирусных ограничений снята.

