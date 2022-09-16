    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    743мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомКуда пойти на выходныхВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    COVID-19

    Странный ОРВИ пришел в школы Петербурга. Больше 20 классов отправили на дистант

    2030
    2 комментария

    Из-за коронавируса и ОРВИ в 8 школах Петербурга ввели удаленку. Занимаются из дома ученики из 21 класса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 16 сентября.

    В детской больнице № 5 им. Филатова с COVID-19 и подозрением на него госпитализировано уже больше 270 ребят.

    В прошлом году до конца сентября в Петербурге из-за заболевших школьников на дистанционный формат обучения перевели больше 100 классов. В этом году основная часть коронавирусных ограничений снята.

    О том, как не заразиться странным ОРВИ, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close