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    Газпромбанк и АБЗ-1 хотят продлить трамвай «Купчино — Шушары — Славянка» до Пулково

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    Газпромбанк и ГК АБЗ-1 подали в Смольный частную концессионную инициативу по строительству трамвайной линии от жилого квартала Шушары до аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе Газпромбанка 16 сентября. Ее хотят запустить в 2029 году.

    Предполагается, что эта линия станет продолжением другой — «Купчино — Шушары — Славянка», проект которой вот-вот должен выйти из Главгосэкспертизы. Протяженность участка от Шушар до аэропорта составит 6 км, он позволит улучшить транспортную доступность Пулково и даст новый, альтернативный автодорожному, маршрут. Прогнозный пассажиропоток составит 16 тысяч человек в сутки. Концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 17 лет. Роль Газпромбанка может не ограничиться финансированием и банковским сопровождением, он может также предоставить экспертизу инжинирингового центра холдинга «Инфраструктура ГЧП».

    «Мы готовы активно финансировать развитие всего спектра региональной инфраструктуры, расширяя сферы применения ГЧП-проектов, способствуя созданию современной, удобной и экологичной среды для жителей города. Уверен, что благодаря новой трамвайной ветке петербуржцы и гости Северной столицы смогут добираться до аэропорта и обратно быстро и в комфортных условиях», — подчеркнул первый вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Банка Павел Бруссер.

    Напомним, Газпромбанк и АБЗ-1 на основе концессии реализуют проект по строительству трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка», он сейчас находится в Главгосэкспертизе. Первая символическая шпала уже изготовлена и подписана губернатором Петербурга. На церемонии он отметил, что прорабатываются два перспективных маршрута трамвайной линии — в строящийся в Пушкинском районе кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково.

    Длина трамвайной линии «Славянка» — 21 километр. При включении перспективных направлений до кампуса СПбГУ и аэропорта Пулково она увеличится в два раза. Строителям предстоит не только проложить рельсы, но и построить семь надземных инженерных сооружений. Самое большое — мост над Кольцевой автодорогой. Трамвай поднимется третьим уровнем над уже существующими развязками. На Балканской площади в Купчино пассажиры будут садиться в трамвай и выходить из него в крытом павильоне. Это будет первый в России трамвайный вокзал.

    По расчетам проектировщиков, поездка от Купчино до Славянки на новом трамвае займет в два раза меньше времени, чем сегодня на автобусе. В часы пик трамваи будут ходить с интервалом в 5 минут. Ожидается, что новой линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год, при этом стоимость проезда в этом трамвае будет такой же, как и в городском транспорте. Для работы на линии будет закуплено 22 современных низкопольных трамвая.

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