Газпромбанк и АБЗ-1 хотят продлить трамвай «Купчино — Шушары — Славянка» до Пулково

Газпромбанк и ГК АБЗ-1 подали в Смольный частную концессионную инициативу по строительству трамвайной линии от жилого квартала Шушары до аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе Газпромбанка 16 сентября. Ее хотят запустить в 2029 году.



Предполагается, что эта линия станет продолжением другой — «Купчино — Шушары — Славянка», проект которой вот-вот должен выйти из Главгосэкспертизы. Протяженность участка от Шушар до аэропорта составит 6 км, он позволит улучшить транспортную доступность Пулково и даст новый, альтернативный автодорожному, маршрут. Прогнозный пассажиропоток составит 16 тысяч человек в сутки. Концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 17 лет. Роль Газпромбанка может не ограничиться финансированием и банковским сопровождением, он может также предоставить экспертизу инжинирингового центра холдинга «Инфраструктура ГЧП».

