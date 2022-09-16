Газпромбанк и АБЗ-1 хотят продлить трамвай «Купчино — Шушары — Славянка» до Пулково

Газпромбанк и ГК АБЗ-1 подали в Смольный частную концессионную инициативу по строительству трамвайной линии от жилого квартала Шушары до аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе Газпромбанка 16 сентября. Ее хотят запустить в 2029 году.
Предполагается, что эта линия станет продолжением другой — «Купчино — Шушары — Славянка», проект которой вот-вот должен выйти из Главгосэкспертизы. Протяженность участка от Шушар до аэропорта составит 6 км, он позволит улучшить транспортную доступность Пулково и даст новый, альтернативный автодорожному, маршрут. Прогнозный пассажиропоток составит 16 тысяч человек в сутки. Концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 17 лет. Роль Газпромбанка может не ограничиться финансированием и банковским сопровождением, он может также предоставить экспертизу инжинирингового центра холдинга «Инфраструктура ГЧП».
«Мы готовы активно финансировать развитие всего спектра региональной инфраструктуры, расширяя сферы применения ГЧП-проектов, способствуя созданию современной, удобной и экологичной среды для жителей города. Уверен, что благодаря новой трамвайной ветке петербуржцы и гости Северной столицы смогут добираться до аэропорта и обратно быстро и в комфортных условиях», — подчеркнул первый вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Банка Павел Бруссер.
Напомним, Газпромбанк и АБЗ-1 на основе концессии реализуют проект по строительству трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка», он сейчас находится в Главгосэкспертизе. Первая символическая шпала уже изготовлена и подписана губернатором Петербурга. На церемонии он отметил, что прорабатываются два перспективных маршрута трамвайной линии — в строящийся в Пушкинском районе кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково.