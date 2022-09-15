Вахтанговский театр отменил показы «Войны и мира» на фестивалях в Петербурге

Директор московского Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок 15 сентября направил письмо директору Александринского Сергею Емельянову, где сообщил, что вахтанговский «в силу технических причин» не сможет показать в Петербурге спектакль «Война и мир», как планировалось раньше. Фотография письма опубликована на сайте театра.



«Война и мир», которую должны были играть 30 сентября, 1 и 2 октября, — постановка Римаса Туминаса, впервые она была сыграна 8 ноября 2021 года. Туминас руководил вахтанговским театром до 6 мая 2022 года. В сообщении о его уходе говорилось, что тот с 1 марта находится на лечении в Литве. 16 мая председатель правительства России Михаил Мишустин исключил Римаса Туминаса из числа лауреатов премии правительства 2021 года, перед этим внеся изменения в Положение о премии, позволившие это сделать.

