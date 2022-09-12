«Окружающий мир поменялся». Программа фестиваля «Балтийский дом» претерпела вынужденные изменения

Театральный фестиваль «Балтийский дом», который пройдёт в Петербурге с 29 сентября по 15 октября, опубликовал свою обновлённую программу. Из неё исключили целый ряд спектаклей, ранее заявленных в афише.

В социальных сетях театра появилось официальное сообщение об отмене спектаклей «Циолковский» Бориса Павловича и «Горка» Марфы Горвиц. Все билеты подлежат возврату.

Спектакль ярославского Волковского театра «Циолковский» в этом году получил «Золотую маску» за лучшую работу художников и был номинирован ещё на шесть номинаций. Борис Павлович, как сообщает журнал «Театр», не получил официальных объяснений по поводу этой отмены.



Вместо «Циолковского» 11 октября на фестивале покажут спектакль Анджея Бубеня «Отцы и дети», поставленный в Ярославском театре драмы. На место «Горки» 13 сентября в сетке фестиваля поставили спектакль того же Южно-Сахалинского «Чехов-центра» «Вторник короткий день» в постановке Александра Созонова.

Кроме того, в афишу добавили «Ревизора» Театра кукол Республики Карелия (режиссёр — Игорь Казаков) и спектакль «Новаторы» Московского театра им. Вл. Маяковского (режиссёр — Никита Кобелев).

И Борис Павлович, и Марфа Горвиц были в числе театральных деятелей, подписавших в апреле коллективное письмо против цензуры в российской театральной среде.



Изменения в программе фестиваля начались еще 2 сентября: тогда театр сообщил об отмене спектаклей «Ангелы вышли покурить» Иосифа Райхельгауза и «Борис» Дмитрия Крымова, который должен был стать событием, закрывающим фестиваль.

Добавим, что в тот же день, 2 сентября, и нескольким московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Крымова: в частности, сняли его постановки из своего репертуара Театр имени Пушкина, «Мастерская Петра Фоменко», «Школа современной пьесы» и «Школа драматического искусства».



С Иосифом Райхельгаузом, основателем «Школы современной пьесы» и руководителем театра на протяжении тридцати трех лет, в конце июня не продлил контракт московский департамент культуры. Теперь им будет руководить актер и режиссер Дмитрий Астрахан. Спектакли бывшего худрука из репертуара театра пока убирать не планируется.



25 февраля Иосиф Райхельгауз уволил из театра Марата Башарова — объяснив это запоем актера. Сам Башаров сообщил Ura.ru, что связывает своё увольнение с тем, что выложил фотографию президента Путина у себя на странице в соцсети.

