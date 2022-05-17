Мишустин отменил решение о награждении режиссера Туминаса, поменяв положение о премии

Председатель правительства России Михаил Мишустин 16 мая подписал два документа, касающихся премии правительства в области культуры.
Одним документом — постановлением
Другим документом — распоряжением
Перед этим 4 мая РИА Новости сообщили о том, что Туминас якобы ответил согласием на «предложение» пранкеров Вована и Лексуса (звонивший представился министром культуры Украины) поставить спектакль о Степане Бандере. На следующий день в интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал звонивших «мастерами монтажа», а опубликованный ролик — «бредом» и «мерзостью».
С 6 мая Туминас покинул пост художественного руководителя вахтанговского театра. В сообщении, распространенном коллективом, говорилось, что режиссер с 1 марта «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве».
Театр Вахтангова Туминас возглавлял с 2007 года. По данным «Интерфакса», в феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работал в театре в России.