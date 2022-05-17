Мишустин отменил решение о награждении режиссера Туминаса, поменяв положение о премии

Другим документом — распоряжением № 1187-р — Мишустин исключил Римаса Туминаса из числа лауреатов премии правительства 2021 года. Режиссер был представлен к награде распоряжением от 17 декабря 2021 года за постановку спектакля «Царь Эдип» в московском Театре Вахтангова, художественным руководителем которого он был.

Одним документом — постановлением № 884 — были внесены изменения в Положение о премии. В частности, в нем появился абзац, наделивший правительство правом изменять свое решение о присуждении премии до вручения диплома, почетного знака и удостоверения к нему.

Перед этим 4 мая РИА Новости сообщили о том, что Туминас якобы ответил согласием на «предложение» пранкеров Вована и Лексуса (звонивший представился министром культуры Украины) поставить спектакль о Степане Бандере. На следующий день в интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал звонивших «мастерами монтажа», а опубликованный ролик — «бредом» и «мерзостью».

С 6 мая Туминас покинул пост художественного руководителя вахтанговского театра. В сообщении, распространенном коллективом, говорилось, что режиссер с 1 марта «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве».

Театр Вахтангова Туминас возглавлял с 2007 года. По данным «Интерфакса», в феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работал в театре в России.

