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    Театры

    Мишустин отменил решение о награждении режиссера Туминаса, поменяв положение о премии

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    2 комментария

    Председатель правительства России Михаил Мишустин 16 мая подписал два документа, касающихся премии правительства в области культуры.

    Одним документом — постановлением № 884 — были внесены изменения в Положение о премии. В частности, в нем появился абзац, наделивший правительство правом изменять свое решение о присуждении премии до вручения диплома, почетного знака и удостоверения к нему.

    Другим документом — распоряжением № 1187-р — Мишустин исключил Римаса Туминаса из числа лауреатов премии правительства 2021 года. Режиссер был представлен к награде распоряжением от 17 декабря 2021 года за постановку спектакля «Царь Эдип» в московском Театре Вахтангова, художественным руководителем которого он был.

    Перед этим 4 мая РИА Новости сообщили о том, что Туминас якобы ответил согласием на «предложение» пранкеров Вована и Лексуса (звонивший представился министром культуры Украины) поставить спектакль о Степане Бандере. На следующий день в интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал звонивших «мастерами монтажа», а опубликованный ролик — «бредом» и «мерзостью».

    С 6 мая Туминас покинул пост художественного руководителя вахтанговского театра. В сообщении, распространенном коллективом, говорилось, что режиссер с 1 марта «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве».

    Театр Вахтангова Туминас возглавлял с 2007 года. По данным «Интерфакса», в феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работал в театре в России.

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    Комментарии (2)

    SU LUX INN
    это Большая потеря для русского театра!
    Ushat Pomoev
    Интересно: неужели наши власти даже не догадываются, насколько они смешно и глупо выглядят?
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