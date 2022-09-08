Что смотреть на театральном фестивале «Александринский»: Фокин, Туминас и национальные театры

С 9 сентября по 2 октября 2022 года в Петербурге пройдёт XIII Александринский фестиваль. Программа откроется премьерой худрука Александринки Валерия Фокина, а завершится серией показов «Войны и мира» Римаса Туминаса, передав фестивальную эстафету «Балтийскому дому».



«Один восемь восемь один» Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться





Премьера Валерия Фокина «Один восемь восемь один» (18+) открывает в Александринке новый сезон и XIII Международный театральный фестиваль «Александринский». Слоган спектакля: «Несколько дней, которые потрясли Россию». В центре внимания — несколько дней марта 1881 года, между смертью и окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Роли двух царей исполнят Иван Волков и Иван Трус. Зрителей ждет гротескный, цирковой спектакль о времени перемен в России. В рамках фестиваля показы состоятся 9, 10, 11 и 13 сентября. 18+

В офф-программе также пройдут события, посвященные биографиям Александра II и Александра III, а также процессу создания спектакля. 12 сентября в 20:00 на Новой сцене Александринки состоится премьера документального фильма «1881. История одного спектакля», а 13 сентября в 16:00 там же пройдет лекция заместителя директора по научной работе Государственного исторического музея Андрея Дмитриевича Яновского «Александр II. Незавершённый портрет». Еще одна лекция — заведующей научно-фондового отдела музея-заповедника «Гатчина» Александры Фарафоновой «Место трудов самого занятого человека России: Александр III в Гатчине» 12 сентября — посвящена Александру III. Полностью офф-программу можно посмотреть на странице фестиваля. 16+



Программу продолжит спектакль «Смерть Тарелкина» (18+) по пьесе одного из самых загадочных русских драматургов — Александра Сухово-Кобылина, который покажет Псковский академический театр имени А. С. Пушкина. Сценическая традиция постановок пьесы богата, с ней работали и Мейерхольд, и Товстоногов. Обычно пьеса ставится как комедия масок, но режиссер Хуго Эриксен решает пьесу почти как бытоподобный реализм, при этом переносит время действия из 1860-х в российские 1990-е. Спектакль покажут 17 и 18 сентября на Новой сцене Александринки. 18+



ИРДӘҮКӘ. МӨҺАҖИРЛӘР / МУТЬ. МУХАДЖИРЫ. Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







Театр из Казани привезет на смотр свою премьеру. Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала покажет спектакль ИРДӘҮКӘ. МӨҺАҖИРЛӘР / МУТЬ. МУХАДЖИРЫ. Режиссер Фарид Бикчантаев ставит спектакль о татарском мире конца XIX — начала XX века. Этот мир переживает потрясения своей национальной истории — голод, охвативший Поволжье в 1890-е, и всероссийскую перепись населения в 1897 году. Сплетая события столетней давности и сегодняшнего дня, режиссер продолжает задавать самые важные вопросы о человеке: что он ищет и как ему стать счастливым. Увидеть спектакль можно 21 и 22 сентября на основной сцене Александринки. 16+. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.



Программу национальных театров продолжит театр из Якутска. Саха Академический театр им. П. А. Ойунского привезет мировую классику драматургии. «Шесть персонажей в поисках автора» (16+) Пирандело в режиссуре Андрея Борисова и его же «Короля Лира» (12+) Шекспира. Пьеса Пирандело о сути театра, о противоречии между реальностью и жизнью — драматург использует приём «театра в театре». Используя этот материал, Андрей Борисов хочет поговорить о дальнейшем пути и векторе развития национального театра. Спектакль сыграют 27 сентября на основной сцене Александринки.

«Король Лир» Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться





«Король Лир» — спектакль-легенда. Петербургские зрители увидят версию-восстановление 2015 года. Театральный критик Анна Степанова писала об этом спектакле так: «...ренессанс российского национального театра, вызвавшее в последующие годы выдающиеся спектакли и целые актёрские школы — бурятских, финно-угорских, татарских театров…» Трагедию Шекспира Андрей Борисов интерпретировал в духе театра олонхо, раскрыл эпическое начало и не только архаизировал обстоятельства, но и смешал времена. Спектакль покажут 28 сентября на основной сцене. Оба спектакля сыграют на якутском языке с синхронынм переводом на русский.



«Война и мир» Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







Завершающим аккордом фестиваля станет серия показов спектакля Римаса Туминаса «Война и мир» (16+). Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова (Москва) привезет один из главных и обсуждаемых российских спектаклей последнего времени — почти пятичасовое полотно по главному русскому роману, эпопее «Война и мир» Льва Толстого. Спектакль покажут 30 сентября, 1 и 2 октября на основной сцене Александринки. Показы спектакля проводятся совместно с Международным театральным фестивалем «Балтийский дом», который стартует 30 сентября.



Полина Никитина

