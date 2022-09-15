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    Необычный мост для животных есть в Ленобласти. Посмотрите, как его используют герои детских сказок

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    Неразводной звериный мост появился в Подпорожском районе Ленинградской области. Об этом 15 сентября рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

    Дикие животные используют для переправы через речку упавшее дерево. В объектив видеоловушки Александра Воробьева попали «сказочные герои»: лиса, волк и медведь.

    «Мост пользуется большой популярностью у зверья! Ведь никому не хочется мокнуть, даже серому разбойнику волку», — резюмирует Павел Глазков.

    Животные иногда находят даже более оригинальные способы обустроить быт. Например, во Всеволожском районе лось соорудил себе бассейн. У кабанов тоже есть ванны, а ещё гнёзда.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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