В лесах под Петербургом появились огромные гнёзда. Они свежие, их свили не птицы

Строительство гнёзд характерно не только для птиц, но и для кабанов. Дикие свиньи свили себе «дома» во Всеволожском районе Ленинградской области, на границе с Петербургом. Об этом 29 декабря рассказывает зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».



«Зимой кабаны, как и другие животные, тратят много энергии на обогрев и поиск пищи. Чтобы восстановить силы и хорошенько отдохнуть, они сооружают себе утепленные гнезда, — объясняет зоолог. — В лесу кабаны строят гнезда, как правило, под большими елями. Чтобы волки не могли к ним незаметно подобраться, кабаны выбирают высокие места с хорошим круговым обзором. Сначала роют яму, а чтобы мягче и теплее спалось, дно выстилают еловыми ветками».

