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В лесах под Петербургом появились огромные гнёзда. Они свежие, их свили не птицы

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Строительство гнёзд характерно не только для птиц, но и для кабанов. Дикие свиньи свили себе «дома» во Всеволожском районе Ленинградской области, на границе с Петербургом. Об этом 29 декабря рассказывает зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

«Зимой кабаны, как и другие животные, тратят много энергии на обогрев и поиск пищи. Чтобы восстановить силы и хорошенько отдохнуть, они сооружают себе утепленные гнезда, — объясняет зоолог. — В лесу кабаны строят гнезда, как правило, под большими елями. Чтобы волки не могли к ним незаметно подобраться, кабаны выбирают высокие места с хорошим круговым обзором. Сначала роют яму, а чтобы мягче и теплее спалось, дно выстилают еловыми ветками».

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Гнезда бывают индивидуальными и групповыми, диаметром до 3–4 метров и толщиной подстилки до полуметра. Число веток может достигать нескольких тысяч. В устройстве принимает участие вся семья, используется гнездо многократно.

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Комментарии (7)

Serg_I
Кабан носа не подточит...
SU LUX INN
главное, не Подпускать близко депутата Рашкина!
kokos
Кабаны страшное дело, встреча с ними может быть фатальной
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