Россиянам рекомендуют не ездить в некоторые районы Армении

Посольство РФ в Армении рекомендует россиянам не посещать приграничные районы республики. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба диппредставительства. В перечень потенциально опасных вошли Сюникская, Вайоцдзорская и Гехаркуникская области.
Ранее Минобороны Армении сообщало ночью во вторник об обстреле трех населенных пунктов в этих регионах. В сводке упоминались село Сотк, города Джермук и Горис. Военное ведомство уточняло, что азербайджанская сторона применяла артиллерию и беспилотники. В Баку соседей обвинили в диверсиях.
13 сентября Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ решила направить в республику миссию для оценки обстановки. В среду Совбез Армении заявил, что ждет военной помощи от ОДКБ.
Также в среду стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.