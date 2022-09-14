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    Глава МИД Финляндии о полном запрете на туристические визы для россиян: Это вполне возможно

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    Министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависто допускает полный запрет на туристические визы для россиян странами ЕС. Об этом он заявил в интервью финским СМИ 14 сентября.

    Он также добавил, что страны ЕС, в том числе Финляндия, должны иметь другой тип визы, которую, например, смогут получить журналисты, гражданские активисты и оппозиционеры.

    «Мы сделали все, что могли сделать по закону в этой ситуации. Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввел санкции на визы, которые были бы введены всем ЕС и имели бы четкую правовую основу. Сейчас мы ждем руководящих указаний ЕС. Мы готовы к более жестким мерам», — добавил он.

    9 сентября совет ЕС принял решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Новые правила начали действовать в понедельник. «Шенген» теперь стоит дороже и время на его оформление увеличилось. С 19 сентября россияне не смогут въехать в Прибалтику и Польшу. На границе с Финляндией россияне уже встречаются с недружелюбной реакцией. Так, двух петербурженок пограничники жестко лишили виз. Другого жителя города лишили крупной суммы в евро, правда, на обратном пути все же вернули деньги.

    За что лишают «шенгена» и как его вернуть, читайте в материале «Фонтанки».

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