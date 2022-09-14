В ФСБ рассказали, пострадали ли российские пограничники в результате боёв на границе Армении и Азербайджана

Сотрудники погрануправления ФСБ России не пострадали в результате инцидентов на границе Армении и Азербайджана 13 и 14 сентября. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 14 сентября сообщает РИА Новости.



«В связи с появившейся в СМИ информацией пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали», — уточняется в официальном заявлении.

