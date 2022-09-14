В ФСБ рассказали, пострадали ли российские пограничники в результате боёв на границе Армении и Азербайджана

Сотрудники погрануправления ФСБ России не пострадали в результате инцидентов на границе Армении и Азербайджана 13 и 14 сентября. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 14 сентября сообщает РИА Новости.
«В связи с появившейся в СМИ информацией пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали», — уточняется в официальном заявлении.
«Фонтанка» писала, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военнослужащих. Также стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье — для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных с её территории.
Кроме этого, минобороны Армении заявило об обстреле автомобиля ФСБ России азербайджанскими военными.
О том, что происходило на армянско-азербайджанской границе в последние дни, читайте на «Фонтанке».