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    В ФСБ рассказали, пострадали ли российские пограничники в результате боёв на границе Армении и Азербайджана

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    Сотрудники погрануправления ФСБ России не пострадали в результате инцидентов на границе Армении и Азербайджана 13 и 14 сентября. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 14 сентября сообщает РИА Новости.

    «В связи с появившейся в СМИ информацией пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали», — уточняется в официальном заявлении.

    «Фонтанка» писала, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военнослужащих. Также стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье — для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных с её территории.

    Кроме этого, минобороны Армении заявило об обстреле автомобиля ФСБ России азербайджанскими военными.

    О том, что происходило на армянско-азербайджанской границе в последние дни, читайте на «Фонтанке».

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