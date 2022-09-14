«Это западные провокации». Кадыров заявил, что Россия в ходе СВО «никуда не отступает»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «вбросами» публикации об «отступлении» ВС России в ходе спецоперации на Украине.

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — говорится в его телеграм-канале.

Эта тактика, по словам Кадырова, заключается в том, чтобы минимизировать человеческие жертвы, растягивать силы противника, «оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку».



При этом сам он выступает за введение в стране военного положения. «Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — подчеркнул Кадыров.

11 сентября глава Чечни заявил, что Россия вернет обратно оставленные города Балаклея, Купянск и Изюм в Харьковской области. Он также обещал «выходить на Министерство обороны и руководство страны», если «сегодня-завтра не будут внесены изменения» в проведение СВО.

