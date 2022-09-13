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    У нас плюрализм, но грань тонка. Песков рассказал, как можно критиковать СВО на Украине

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    Военную операцию на Украине можно критиковать, но в рамках закона — грань в этом вопросе очень тонка. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — рассказал он (цитата по «Коммерсанту»).

    Песков отметил, что общество весьма эмоционально реагирует на события на Украине.

    Так пресс-секретарь президента прокомментировал критику в «патриотических» телеграм-каналах, связанную с переброской сил РФ от Изюма и Балаклеи в ДНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию «офигенной» и заявил, что «будет вынужден выходить на Министерство обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле», если в ближайшие дни в проведение операции не внесут изменения.

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