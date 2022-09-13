У нас плюрализм, но грань тонка. Песков рассказал, как можно критиковать СВО на Украине

Военную операцию на Украине можно критиковать, но в рамках закона — грань в этом вопросе очень тонка. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — рассказал он (цитата по «Коммерсанту»).