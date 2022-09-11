Ситуация «офигенная»: Кадыров заявил, что Россия вернет города в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 11-минутном аудиосообщении поблагодарил Минобороны РФ за разъяснения по поводу ухода с позиций в Балаклее, Купянске и Изюме и заявил, что это ничего не значит, и города будут возвращены обратно.

«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди. Готовы выехать еще по 10 тысяч бойцов», — заявил чеченский лидер в своем Telegram-канале.