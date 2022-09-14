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    Путаница с расселением по реновации взволновала жителей Сосновой Поляны

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    Видеоинтервью с ответами на вопросы жителей Сосновой Поляны с представителем инвестора, «СПб Реновация», по «старой» реновации взволновало участников программы переселения. В самой компании «Фонтанке» рассказали, что произошла путаница, которую горожанам уже объяснили.

    В соцсети «ВКонтакте» депутат МО «Константиновское» Петр Акимов 7 сентября опубликовал видеозапись с интервью директора по развитию и улучшению жилищных условий «СПб Реновации» Виктора Ведёхина. Он отвечал на вопросы жителей о расселении, в частности в квартале 7–17 Сосновой Поляны.

    Он рассказал, что «схема работы в следующей очереди по Сосновой Поляне будет отличаться от того, что было ранее», а затем сообщил, что жители, которые проживают по соцнайму, получат жилье в том же квартале, а собственникам будет предложена денежная компенсация.

    Это заявление вызвало бурное обсуждение в комментариях. Жители возмущались, что при условии расчета выплаты купить квартиру не меньшей комнатности невозможно без серьезной доплаты или ипотеки. А также рассуждали, что на вариант с денежной компенсацией мало кто согласится. Во второй очереди 350 квартир в пяти домах. В них трехкомнатные квартиры площадью 41 кв. метр и четырехкомнатные площадью 48 «квадратов», в настоящее время такое тесное жилье уже не строят.

    В самой компании в комментарии «Фонтанке» заявление о применении новой схемы опровергли.

    «Новых условий для расселения жителей квартала Сосновая Поляна 7–17 не предполагается. Расселение будет проводиться по действующим правилам. Собственникам жилых помещений будет предоставлено новое комфортабельное жилье в таком же размере или превышающем ранее занимаемую площадь. При этом собственник может самостоятельно или с помощью менеджеров компании выбрать квартиру для проживания как в домах, построенных компанией, так и в любом другом доме. У собственника также есть возможность выбора района проживания — остаться в том же районе/квартале или переехать в другой район. Расчет стоимости нового жилья будет составляться из средней рыночной стоимости квадратного метра в районе проживания, умноженного на количество квадратных метров и дополнительное предоставление метров для улучшения жилищных условий собственников», — рассказали в «СПб Реновации».

    В компании подчеркнули, что собственники могут выбрать как предоставление нового жилья, так и денежную компенсацию.

    Инвестор добавил, что условие расселения дома — только при согласии 100% собственников, это было и раньше, однако упор на этот пункт связан с необходимостью предотвратить так называемый «синдром последнего жильца», который на три года остановил программу в квартале Сосновая Поляна 7–17, так как один из собственников заявил требование выплатить ему 40 млн рублей за квартиру площадью 42 кв. м.

    В Сосновой Поляне расселение и снос хрущевок ведется по программе развития застроенных территорий (РЗТ), она же «старая» реновация, и не имеет никакого отношения к «новой» волне — комплексном развитии территорий, КРТ. Закон о КРТ Заксобрание приняло только в конце июня 2022 года. Накануне, 13 сентября, губернатор Александр Беглов внес в парламент законопроект о приостановке этого закона до 2024 года. Спикер ЗакСа Александр Бельский (а именно депутатам и предстоит поставить закон на паузу) уже назвал это предложение «обоснованным и своевременным». Итоги полуторамесячного сопротивления горожан новой реновации читайте в нашем материале.

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