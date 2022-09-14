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    «Уходит в прошлое вариативность». Госдума одобрила «золотой стандарт» обучения школьников

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    Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении единых федеральных общеобразовательных программ. Об этом 14 сентября говорится на сайте нижней палаты.

    Минпросвещения должно разработать и утвердить программы до 1 января 2023 года, их планируют запустить с нового учебного года. К их созданию также привлекут региональные власти, чтобы были учтены «региональные, национальные и этнокультурные особенности».

    Вводится также новый порядок разработки школьных учебников, госзаказ на их подготовку будет осуществлять Минпросвещения, как и определять авторский коллектив пособий.

    Как уточнили в Госдуме, программы будут введены для всех предметов, но только для некоторых они станут обязательными. «Для начальной школы будут утверждены единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе обязательными для применения станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ», — пояснила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

    «Золотой стандарт», по мнению депутатов, нужен, потому что «уходит в прошлое вариативность образования» и необходимо «облегчить жизнь учителей, родителей и детей». Кроме того, это «позволит избежать случаев, когда дети учатся по пособиям, содержащим ошибки или неправильно трактующим, например, события истории».

    Ранее замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что ведомство выпустит школьные учебники с уточненными данными о Великой Отечественной войне, в которых «широко применяются архивные данные, а также результаты новейших исследований».

    1 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России. Она считает, что в существующих «мало сказано» о том, что против СССР воевала не только Германия, но и ее европейские союзники. По ее мнению, на фоне происходящего в мире сегодня «актуальность этого аспекта <…> очевидна».

    А в конце августа секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер СФ Андрей Турчак сообщил, что в учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине.

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