«Уходит в прошлое вариативность». Госдума одобрила «золотой стандарт» обучения школьников

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении единых федеральных общеобразовательных программ. Об этом 14 сентября говорится на сайте нижней палаты.



Минпросвещения должно разработать и утвердить программы до 1 января 2023 года, их планируют запустить с нового учебного года. К их созданию также привлекут региональные власти, чтобы были учтены «региональные, национальные и этнокультурные особенности».

