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    Боевые действия на Украине

    Турчак: В учебнике по истории будут главы о спецоперации на Украине

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    В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Об этом 30 августа заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с молодёжными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске.

    «Я разговаривал уже с [главой Минпросвещения] Сергеем Кравцовым и [помощником президента РФ] Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвящённые специальной военной операции и подвигам наших ребят», — пообещал он.

    Также Турчак рассказал, что к нему обратились представители ветеранских организаций с просьбой помочь выпустить учебник истории, в котором бы особое внимание уделялось роли России в Великой Отечественной войне.

    Появление событий спецоперации в школьных учебниках Кравцов анонсировал еще в апреле. А глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что в будущем в ЕГЭ по истории появятся задания о спецоперации на Украине.

    Лекция о спецоперации ждет школьников уже 12 сентября в рамках внеклассных занятий «Разговоры о важном». Подросткам расскажут о целях боевых действий, притеснении жителей Донбасса со стороны Киева и подвигах российских военных. Младшеклассникам любовь к Родине будут прививать с помощью песен, рассказов о природе и животном мире страны.

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