Российским школьникам расскажут о спецоперации на Украине во время урока «Разговоры о важном»

События на Украине станут одной из тем внеурочного занятия «Разговоры о важном» в начале учебного года. Школьникам расскажут о причинах и целях спецоперации, следует из опубликованных 26 августа Минпросвещения РФ материалов.
Патриотизму, который проявляется сегодня, «прежде всего при проведении специальной военной операции», будет посвящен второй урок под названием «Наша страна – Россия», который намечен на 12 сентября. Судя по документам, младшеклассники отделаются прослушиванием песен, чтением стихов, просмотром фотографий природы и выполнением групповых заданий. Про Украину будут рассказывать школьникам с 5 по 11 классы
«Среди целей специальной военной операции – защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО», – говорится в посвященном Украине блоке сценария для старших классов. При этом отмечается, что боевые действия затягиваются, а число жертв растет из-за западной помощи Киеву. Также школьникам расскажут о подвигах военных во время спецоперации.
Результатами занятия должно стать «понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои».
Помимо лекции про Украину, школьников будут ждать патриотические видеоролики и интерактивные задания с вопросами об истории, географии страны, литературе, патриотизме, подвигах.
Сейчас на сайте «Разговоров о важном» есть только сентябрьские материалы. Первые внеурочные занятия пройдут 5 сентября, они будут посвящены Дню знаний, 12-го числа темой будет «Наша страна – Россия», урок 19 сентября посвятят 165-летнию ученого Константина Циолковского, а 26 сентября – Дню пожилых людей. Уроки будут проходить по понедельникам.
Также с нового учебного года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.