Российским школьникам расскажут о спецоперации на Украине во время урока «Разговоры о важном»

События на Украине станут одной из тем внеурочного занятия «Разговоры о важном» в начале учебного года. Школьникам расскажут о причинах и целях спецоперации, следует из опубликованных 26 августа Минпросвещения РФ материалов.



Патриотизму, который проявляется сегодня, «прежде всего при проведении специальной военной операции», будет посвящен второй урок под названием «Наша страна – Россия», который намечен на 12 сентября. Судя по документам, младшеклассники отделаются прослушиванием песен, чтением стихов, просмотром фотографий природы и выполнением групповых заданий. Про Украину будут рассказывать школьникам с 5 по 11 классы