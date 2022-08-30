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    «За Родину-мать не страшно умирать». Школьникам будут проводить уроки патриотизма на примере спецоперации на Украине

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    Минпросвещения добавляет в школьную программу патриотический урок «Разговоры о важном», он должен будет проходить с начала учебного года во всех школах страны, пишет «Коммерсантъ».

    Это 30-минутное «внеурочное занятие» предлагается проводить в рамках классных часов, его основные темы, по формулировке Минпросвещения, «связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

    На 12 запланирован урок «Наша страна — Россия» с «патриотизмом» и «любовью к Родине» как основными «формирующимися ценностями». Первоклассники и второклассники, согласно методическим материалам, будут слушать песню «С чего начинается Родина?» и говорить о любви к российской природе и животному миру. Ученики третьего и четвёртого классов начнут с обсуждения значения слова «Родина» и прослушивания песни «С чего начинается Родина?». А затем учитель должен подвести их к мысли, что «любовь к Родине — не только умение восхищаться ее красотой, но и готовность постоять за свою Родину», используя пословицы «Счастье Родины дороже жизни» и «За Родину-мать не страшно умирать».

    В методических рекомендациях для пятых — седьмых классов содержится патриотическая викторина с разными вопросами, например о Лахта Центре — «самом высоком здании Европы», расположенном в Петербурге. Упоминается военная спецоперация на Украине как «проявление подлинного патриотизма». Детям надо будет сделать «творческое задание» с «решением проблемных ситуаций», в котором описывается «просьба о помощи к России» от «народных республик Донбасса» и решение президента начать спецоперацию для «защиты населения Донбасса» и разоружения Украины.

    «Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции», — цитирует «Коммерсантъ» сценарий урока для пятиклассника.

    Старшеклассникам учителя должны будут ставить в пример героизм российских солдат, например капитана Александра Романова. В сценарии урока говорится, что он вытеснил «группу украинских националистов» на минные поля и те сдались в плен. Подростки должны будут осознать, что настоящие патриоты «готовы защищать свою Родину с оружием в руках». Но это «не единственный путь проявления патриотизма». «Знание истории своей страны, уважение ее культуры и традиций» — ещё одно важное качество патриота.

    Напомним, с 1 сентября учебная неделя всех школ России будет стартовать с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна страны. 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент Путин поддержал эту идею.

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