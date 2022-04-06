Рособрнадзор: Вопросы про операцию на Украине могут быть внесены в ЕГЭ

В заданиях, которые должны проходить школьники в рамках Единого государственного экзамена, могут появиться вопросы о военной спецоперации на Украине. Но не в нынешнем году. Об этом 6 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.



«Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированы», — рассказал Музаев журналистам.



Сейчас задания менять уже поздно. Их демоверсии были составлены несколько месяцев назад и опубликованы в сентябре 2021 года.

