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    Рособрнадзор: Вопросы про операцию на Украине могут быть внесены в ЕГЭ

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    В заданиях, которые должны проходить школьники в рамках Единого государственного экзамена, могут появиться вопросы о военной спецоперации на Украине. Но не в нынешнем году. Об этом 6 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

    «Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированы», — рассказал Музаев журналистам.

    Сейчас задания менять уже поздно. Их демоверсии были составлены несколько месяцев назад и опубликованы в сентябре 2021 года.

    «У нас есть такое правило, что мы не меняем правила во время подготовки к экзаменам. В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 года, у нас тоже появились задания по предмету «история», посвященные этим событиям», — сказал глава Рособрнадзора.

    Между тем в школах уже проходят уроки, посвящённые военной спецоперации и её последствиям. Уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» предназначены для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов, а также колледжей. Согласно методичке, сначала учитель должен привести цитату президента Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». В конце ученики должны будут заполнить анкету «обратной связи» и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?» Для примера: в последнем вопросе надо будет выбрать правильный вариант из трех предложенных: Россия, страны НАТО, все страны мира. Подробнее о таких уроках читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (20)

    Dpa
    Ужас, докатились.
    Профессор Тарантога
    Подождём, когда международный трибунал будет внесён в ЕГЭ.....
    nawuha
    Да, будут внесены и может уже не в ЕГЭ, конечно ответы на эти вопросы нынешняя власть уже не услышит.
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