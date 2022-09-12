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    «Результаты новейших исследований». Минпросвещения выпустит школьные учебники в уточненными данными о Великой Отечественной

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    Учебники с уточненными о Великой Отечественной войне появятся в российских школах. Об этом 12 сентября заявил замминистра просвещения Денис Грибов на форуме «Змиевская балка: история геноцида» в Ростове-на-Дону.

    По его словам, в новых учебниках «широко применяются архивные данные, а также результаты новейших исследований», пишет РИА Новости.

    1 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России. Она считает, что в существующих «мало сказано» о том, что против СССР воевала не только Германия, но и ее европейские союзники. По ее мнению, на фоне происходящего в мире сегодня «актуальность этого аспекта <…> очевидна».

    А в конце августа секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер СФ Андрей Турчак сообщил, что в учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине.

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