«Результаты новейших исследований». Минпросвещения выпустит школьные учебники в уточненными данными о Великой Отечественной

Учебники с уточненными о Великой Отечественной войне появятся в российских школах. Об этом 12 сентября заявил замминистра просвещения Денис Грибов на форуме «Змиевская балка: история геноцида» в Ростове-на-Дону.



По его словам, в новых учебниках «широко применяются архивные данные, а также результаты новейших исследований», пишет РИА Новости.



1 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России. Она считает, что в существующих «мало сказано» о том, что против СССР воевала не только Германия, но и ее европейские союзники. По ее мнению, на фоне происходящего в мире сегодня «актуальность этого аспекта <…> очевидна».

