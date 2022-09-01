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    Осветить историю с учетом многообразия фактов. Матвиенко предложила создать новый учебник по истории России

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    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России. Об этом она написала в своем блоге, посвященном 1 сентября.

    Она отметила, что в 2013 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единой линейки школьных учебников. «Работа проделана. И всё же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе», — считает Матвиенко.

    «В учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы <…> Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы», — написала спикер Совета Федерации.

    Матвиенко отметила, что на фоне происходящего в мире сегодня «актуальность этого аспекта <…> очевидна».

    По ее словам, нужно провести конкурс на создание учебника истории России, который осветит ее «действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий».

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