Осветить историю с учетом многообразия фактов. Матвиенко предложила создать новый учебник по истории России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России. Об этом она написала в своем блоге, посвященном 1 сентября.

Она отметила, что в 2013 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единой линейки школьных учебников. «Работа проделана. И всё же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе», — считает Матвиенко.

