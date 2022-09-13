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    ОБСЕ сделала заявление по ситуации на границе Армении и Азербайджана

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    Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Шмид выступили с заявлением по ситуации на границе Армении и Азербайджана. Они призвали к немедленному прекращению огня, сообщает вечером 13 сентября пресс-служба ОБСЕ.

    «Эскалация военных действий на границе между Арменией и Азербайджаном должна быть немедленно прекращена. Прогресс, достигнутый до сих пор дипломатическим путем, не должен быть упущен», — цитирует заявление Рау РИА Новости.

    При этом действующий председатель ОБСЕ отметил, что за последние 18 месяцев в переговорах между Баку и Ереваном достигнут прогресс — в частности, соглашение о продолжении работы над мирным договором. В то же время новые столкновения «ставят этот прогресс под угрозу».

    В свою очередь, Шмид призвала прекратить эскалацию «ради избежания дальнейших жертв». Генсек ОБСЕ предложила помощь со стороны организации, опираясь на «многолетний опыт» в области урегулирования конфликтов.

    Напомним, что в ночь на вторник, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана прошли бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Есть десятки погибших и раненых.

    Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в связи с обострением конфликта.

    Подробнее о том, что происходит на армяно-азербайджанской границе, читайте на «Фонтанке».

    О том, что думают о боях на границе Армении уехавшие туда российские эмигранты, читайте здесь.

    В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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