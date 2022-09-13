ОБСЕ сделала заявление по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Шмид выступили с заявлением по ситуации на границе Армении и Азербайджана. Они призвали к немедленному прекращению огня, сообщает вечером 13 сентября пресс-служба ОБСЕ.

«Эскалация военных действий на границе между Арменией и Азербайджаном должна быть немедленно прекращена. Прогресс, достигнутый до сих пор дипломатическим путем, не должен быть упущен», — цитирует заявление Рау РИА Новости.



При этом действующий председатель ОБСЕ отметил, что за последние 18 месяцев в переговорах между Баку и Ереваном достигнут прогресс — в частности, соглашение о продолжении работы над мирным договором. В то же время новые столкновения «ставят этот прогресс под угрозу».

В свою очередь, Шмид призвала прекратить эскалацию «ради избежания дальнейших жертв». Генсек ОБСЕ предложила помощь со стороны организации, опираясь на «многолетний опыт» в области урегулирования конфликтов.

Напомним, что в ночь на вторник, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана прошли бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Есть десятки погибших и раненых.

