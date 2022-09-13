В Британии отменили больничные приемы из-за похорон королевы Елизаветы II

Как сообщает 13 сентября Bloomberg, медицинским учреждениям в Англии настоятельно рекомендовано связаться со всеми пациентами, назначенными на прием в день похорон королевы. При этом, по данным агентства, некоторые больницы уже заявили, что будут работать в обычном режиме, в то время как другие рекомендацию пообещали исполнить, отменив часть несрочных приемов.

Ряд британских больниц отменил приемы для пациентов из-за выходного дня в понедельник, 19 сентября, в связи с похоронами королевы Елизаветы II.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем стал ее сын Чарльз (Карл III), а его наследником объявлен принц Уильям.



О том, как траурный кортеж с телом королевы путешествовал по Шотландии, читайте в нашем материале. «Фонтанка» также рассказывала об инциденте с принцем Эндрю во время мемориальной церемонии в Эдинбурге.

Во вторник, 13 сентября, гроб Елизаветы II доставят на самолете из Эдинбурга в столицу — на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона. Государственные похороны назначены на 19 сентября.

