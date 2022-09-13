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    Наорал на принца. Жителя Эдинбурга арестовали во время шествия за гробом королевы Елизаветы II

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    Жителю Шотландии предъявлено обвинение в связи с нарушением общественного порядка во время шествия за гробом королевы Елизаветы II в Эдинбурге.

    Как сообщает 13 сентября Bloomberg, 22-летний мужчина был арестован после того, как герцог Йоркский подвергся жестокому обращению с его стороны, когда шел за гробом королевы из дворца Холирудхаус в собор Святого Джайлса. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина кричал на принца Эндрю, прежде чем его повалили на землю прохожие.

    Нарушителя общественного порядка арестовали, но позже освободили под обязательство явиться в суд. При этом в полиции не уточнили, продолжается ли какое-либо расследование инцидента.

    «Фонтанка» писала, что в минувшее воскресенье траурный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал, где она скончалась, проехал через несколько шотландских городов и прибыл в Эдинбург. Его встречали тысячи людей. Во вторник, 13 сентября, гроб с телом королевы доставят на самолете из Эдинбурга в столицу — на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона.

    Сроки государственных похорон Елизаветы II уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

    О том, как разбогател новый британский король Карл III после смерти своей матери, читайте на «Фонтанке».

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