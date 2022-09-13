Наорал на принца. Жителя Эдинбурга арестовали во время шествия за гробом королевы Елизаветы II

Жителю Шотландии предъявлено обвинение в связи с нарушением общественного порядка во время шествия за гробом королевы Елизаветы II в Эдинбурге.



Как сообщает 13 сентября Bloomberg, 22-летний мужчина был арестован после того, как герцог Йоркский подвергся жестокому обращению с его стороны, когда шел за гробом королевы из дворца Холирудхаус в собор Святого Джайлса. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина кричал на принца Эндрю, прежде чем его повалили на землю прохожие.

