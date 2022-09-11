Гроб с телом Елизаветы II провожают всей Шотландией

Как сообщает 11 сентября The Guardian, похоронный кортеж преодолеет 175 миль за шесть часов. Он проедет через Абердин, Данди и Перт, прежде чем достигнет столицы Шотландии и прибудет к Холирудскому дворцу в Эдинбурге. Окна машины прозрачные и внутри видно венок на крышке гроба королевы — он украшен цветами из ее поместья.

Дубовый гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал, где скончалась королева, и отправился в сторону столицы Шотландии.

По пути королеве будут отдавать последние почести главы местных советов и церквей. Ее подданные за несколько часов выстроились вдоль дорог, на пути эскорта, чтобы проводить королеву в последний путь. Ведущие британские СМИ ведут прямые трансляции.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем стал ее сын Чарльз (Карл III), а его наследником объявлен принц Уильям.

О том, что известно о новом британском монархе, читайте в нашем материале. Подробнее о его супруге — королеве-консорте Камилле Паркер-Боулз — можно посмотреть здесь.