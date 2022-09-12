Миллиард по наследству. Как разбогател будущий британский король после смерти Елизаветы II

Принц Уильям, официально объявленный наследником британского престола, вместе с титулом получил в наследство герцогство Корнуолл. Большой портфель частных земель и активов оценивается в 1 миллиард долларов.

Угодья действительно внушительные: они занимают более 28 тысяч акров, сообщает The Guardian. В него входит коммерческая недвижимость, дома, леса, реки и береговая линия. Наследство включает в себя такие довольно экзотические места, как площадка для игры в крикет на юге Лондона, тюрьма Дартмур и даже права на добычу полезных ископаемых на оловянном руднике в Корнуолле.

Наследный принц Великобритании также стал владельцем экспериментального нового и весьма экзотичного города Паундбери (расположен в графстве Дорсет). Город непростой, он построен на принципах архитектуры и городского планирования принца Чарльза (ныне — короля Карла III). В частном и государственном жилье Паундбери живут примерно 3800 человек. Ранее портфель недвижимости был источником дохода для Чарльза. Он унаследовал его в 21 год. По данным издания, только в 2021 году наследство принесло доход более чем 24 миллиона долларов. Согласно годовым отчетам, нынешний британский король заплатил подоходный налог в размере 45 процентов доходов от владений.