Миллиард по наследству. Как разбогател будущий британский король после смерти Елизаветы II

Принц Уильям, официально объявленный наследником британского престола, вместе с титулом получил в наследство герцогство Корнуолл. Большой портфель частных земель и активов оценивается в 1 миллиард долларов.
Угодья действительно внушительные: они занимают более 28 тысяч акров, сообщает The Guardian. В него входит коммерческая недвижимость, дома, леса, реки и береговая линия. Наследство включает в себя такие довольно экзотические места, как площадка для игры в крикет на юге Лондона, тюрьма Дартмур и даже права на добычу полезных ископаемых на оловянном руднике в Корнуолле.
Наследный принц Великобритании также стал владельцем экспериментального нового и весьма экзотичного города Паундбери (расположен в графстве Дорсет). Город непростой, он построен на принципах архитектуры и городского планирования принца Чарльза (ныне — короля Карла III). В частном и государственном жилье Паундбери живут примерно 3800 человек.
Ранее портфель недвижимости был источником дохода для Чарльза. Он унаследовал его в 21 год. По данным издания, только в 2021 году наследство принесло доход более чем 24 миллиона долларов. Согласно годовым отчетам, нынешний британский король заплатил подоходный налог в размере 45 процентов доходов от владений.
Королевские владения Великобритании
Герцогство Корнуолл было основано в 1337 году Эдуардом III как частное поместье. Согласно составленной еще тогда хартии, старший выживший сын монарха становится герцогом Корнуоллским и наследует владения.
Доходы от поместья должны использоваться для финансирования «общественной, частной и благотворительной деятельности короля».
Наследники обязаны также соблюдать ряд правил. В частности, они не имеют права на выручку или прибыль от продажи активов. Им разрешено лишь получать от них годовой доход.