Спецоперацию включили в курс истории для старшеклассников

Старшеклассники будут изучать военную спецоперацию на Украине на уроках истории. Соответствующий приказ Минпросвещения о внесении изменений в стандарт среднего общего образования опубликован на портале правовой информации.



После этих уроков истории, как говорится в указе, ученики должны понимать «причины и следствия распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала ХХI века», а также осознавать историческое значение российской революции, Гражданской войны, НЭП, индустриализации и коллективизации в СССР, решающей роли СССР в победе над нацизмом.

