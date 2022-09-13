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    Спецоперацию включили в курс истории для старшеклассников

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    17 комментариев

    Старшеклассники будут изучать военную спецоперацию на Украине на уроках истории. Соответствующий приказ Минпросвещения о внесении изменений в стандарт среднего общего образования опубликован на портале правовой информации.

    После этих уроков истории, как говорится в указе, ученики должны понимать «причины и следствия распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала ХХI века», а также осознавать историческое значение российской революции, Гражданской войны, НЭП, индустриализации и коллективизации в СССР, решающей роли СССР в победе над нацизмом.

    Ученикам младших и средних классов будут вести курс «Разговоры о важном». На нём в течение всего года будут рассказывать о специальной военной операции на Украине. Ранее учителя обратили внимание на то, что тема СВО исчезла из программы уроков, но это оказалось не так.

    Первый «Разговор о важном» в школах уже прошел, подробнее о нём читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 17

    ***_12313 Сен 2022 в 09:16
    Буча будет?
    +2−0
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