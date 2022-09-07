Из материалов к «Разговорам о важном» исчезли тезисы о защите Донбасса

На главной странице сайта проекта «Разговоры о важном» снова появились материалы к уроку «Наша страна Россия». Упоминаний о боевых действиях на Украине там больше нет. На это 7 сентября обратил внимание глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен.
Изначально на сайте «Разговоров о важном» были опубликованы материалы сразу ко всем урокам. В начале сентября сценарии почти всех уроков пропали. «Фонтанка» успела их изучить. Говорить о специальной военной операции предлагали со всеми детьми, начиная с пятого класса. Тезисы уроков не менялись вплоть до одиннадцатого класса. Учителям рекомендовали цитировать Владимира Путина и рассказывать о патриотизме и защите Донбасса.
Сейчас в сценариях упоминаний Украины и спецоперации нет, но в материалы для уроков в первом-втором и третьем-четвертом классах существенных изменений не внесли. Авторы методических материалов предлагают говорить с детьми «о единстве страны, о том, как необходимо сохранять и защищать свою культуру, свой народ» и спрашивать про смысл пословицы «Родину любить — Родине служить».
Первый «Разговор о важном» в российских школах уже прошел. О чем беседовали с детьми во время этого урока, можно прочитать в материале «Фонтанки».