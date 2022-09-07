Из материалов к «Разговорам о важном» исчезли тезисы о защите Донбасса

На главной странице сайта проекта «Разговоры о важном» снова появились материалы к уроку «Наша страна Россия». Упоминаний о боевых действиях на Украине там больше нет. На это 7 сентября обратил внимание глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен.

Изначально на сайте «Разговоров о важном» были опубликованы материалы сразу ко всем урокам. В начале сентября сценарии почти всех уроков пропали. «Фонтанка» успела их изучить. Говорить о специальной военной операции предлагали со всеми детьми, начиная с пятого класса. Тезисы уроков не менялись вплоть до одиннадцатого класса. Учителям рекомендовали цитировать Владимира Путина и рассказывать о патриотизме и защите Донбасса.