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    Минпросвещения: Школьникам будут рассказывать о спецоперации весь учебный год

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    Уроки «Разговоры о важном», посвященные спецоперации, будут проходить в школах в течение всего учебного года. Об этом 12 сентября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — цитирует РИА Новости выступление Кравцова на заседании комитета Госдумы по просвещению.

    Ранее глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен обратил внимание на то, что из программы уроков исчезла тема СВО.

    Первый «Разговор о важном» в российских школах уже прошел. О чем беседовали с детьми во время этого урока, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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