«Единая Россия» поставила на паузу членство в партии арестованного замглавы Василеостровского района

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии заместителя главы Василеостровского района Игоря Пономарева, обвиняемого по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба политической организации.



«Решение о приостановлении членства в партии принято в соответствии с требованиями партийного устава», — говорится в сообщении.

