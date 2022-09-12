«Единая Россия» поставила на паузу членство в партии арестованного замглавы Василеостровского района

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии заместителя главы Василеостровского района Игоря Пономарева, обвиняемого по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба политической организации.
«Решение о приостановлении членства в партии принято в соответствии с требованиями партийного устава», — говорится в сообщении.
Игорь Пономарев был задержан вечером в пятницу. Василеостровский районный суд отправил его в СИЗО до 5 ноября.