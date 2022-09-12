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    «Единая Россия» поставила на паузу членство в партии арестованного замглавы Василеостровского района

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    Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии заместителя главы Василеостровского района Игоря Пономарева, обвиняемого по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба политической организации.

    «Решение о приостановлении членства в партии принято в соответствии с требованиями партийного устава», — говорится в сообщении.

    Игорь Пономарев был задержан вечером в пятницу. Василеостровский районный суд отправил его в СИЗО до 5 ноября.



    Кроме Пономарева задерживали главу районного отдела здравоохранения Никиту Тихонова, предпринимателя Михаила Задорожного и специалиста Александру Максимову. Двое последних поместили в СИЗО.

    По версии СК, компании Задорожного регулярно получали контракты на уборку районных поликлиник при содействии людей из администрации. Реальной конкуренции на конкурсах не получалось, так как аффилированные с ним компании сами не подавали заявок, а участников со стороны оттесняли. Сумму хищений СК оценивает в 77 млн. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке»

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