На дорогах Петербурга и области за три дня погибли пятеро. ДТП с доставщиком переросло в уголовное дело

За выходные и пятницу на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 1042 ДТП. В них пострадали полсотни человек и погибли пятеро.



С 9 по 11 сентября в Петербурге зафиксировали 802 ДТП, сообщает 12 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Из них в 20 авариях пострадали люди. Травмы получили 27 человек, в том числе один ребенок. Двое погибли. Водитель «Соболя» разбился о машину прикрытия на КАД, которая отгораживала место двух произошедших раньше ДТП. На перекрёстке Кубинской и Краснопутиловской улиц грузовик насмерть сбил доставщика еды на велосипеде.