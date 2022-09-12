На дорогах Петербурга и области за три дня погибли пятеро. ДТП с доставщиком переросло в уголовное дело

За выходные и пятницу на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 1042 ДТП. В них пострадали полсотни человек и погибли пятеро.
С 9 по 11 сентября в Петербурге зафиксировали 802 ДТП, сообщает 12 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Из них в 20 авариях пострадали люди. Травмы получили 27 человек, в том числе один ребенок. Двое погибли. Водитель «Соболя» разбился о машину прикрытия на КАД, которая отгораживала место двух произошедших раньше ДТП. На перекрёстке Кубинской и Краснопутиловской улиц грузовик насмерть сбил доставщика еды на велосипеде.
О ДТП с велосипедистом стали известны подробности. По информации «Фонтанки», в 18:40 31-летний житель Дагестана, управляя грузовиком Volvo FH12, принадлежащим 34-летнему петербуржцу, стал поворачивать направо на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской и сбил ехавшего в попутном направлении справа велосипедиста — 26-летнего жителя Петербурга. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. В понедельник, 12 сентября, по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя грузовика задержали и поместили в изолятор.
В Ленобласти, по данным ГИБДД, за трое суток зафиксировали 240 дорожных аварий, из которых 21 были с пострадавшими. Травмы в них получили 22 взрослых и двое детей. Три человека погибли — все совершеннолетние. На трассе «Сортавала» разбился петербуржец, столкнувшись на мопеде с автомобилем KIA Rio.