Петербуржец на мопеде разбился на «Сортавале». Поездку подростка без прав на советском «Минске» прервала «Ауди»

Двухколёсному транспорту не везло на дорогах Ленинградской области в минувшую субботу. В Киришком районе от автомобиля не уехал юный бесправник, в Приозерском летальные травмы получил немолодой петербуржец на мопеде.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 сентября, 69-летний житель города на мопеде не разъехался с «Кио Рио», за рулём которого сидела москвичка 59 лет, на 86-м километре автодороги «Сортавала» накануне в половине третьего часа дня.