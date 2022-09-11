Петербуржец на мопеде разбился на «Сортавале». Поездку подростка без прав на советском «Минске» прервала «Ауди»

Двухколёсному транспорту не везло на дорогах Ленинградской области в минувшую субботу. В Киришком районе от автомобиля не уехал юный бесправник, в Приозерском летальные травмы получил немолодой петербуржец на мопеде.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 сентября, 69-летний житель города на мопеде не разъехался с «Кио Рио», за рулём которого сидела москвичка 59 лет, на 86-м километре автодороги «Сортавала» накануне в половине третьего часа дня.
При повороте налево мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречным автомобилем. Травмы оказались несовместимы с жизнью, петербуржец умер на месте.
В девять вечера в ДТП на 2-м километре автодороги «Мягры — Рели» попал 15-летний подросток на мотоцикле «Минск», который, по данным «Фонтанки», принадлежит жителю Петербурга. 23-летний водитель «Ауди 80» не рассчитал дистанцию и подбил мотоциклиста. Юношу с различными травмами увезли в больницу.
В полицейском главке уточнили, что 15-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, водительских прав у него нет.