    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Подробности смертельного ДТП на КАД: в МАЗ, прикрывший две аварии, влетел фургон с иностранцем

    4299
    4 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Водитель, погибший в сложном ДТП на КАД в Красносельском районе Петербурга, рядом с Дачным проспектом, оказался иностранцем. Обстоятельства смертельной аварии стали известны «Фонтанке» 12 сентября. Всего, как уже сообщалось, в ночь на субботу на 74-м километре внешнего кольца было три ДТП. Два из них — наезды на стоящее транспортное средство.

    Сначала, по данным ФКУ «Упрдор Северо-Запад», мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем и получил травмы. Пока его грузили в скорую, легковушку, стоявшую на четвёртой полосе, протаранил другой автомобиль, на этот раз никто не пострадал. Через несколько минут приехал автомобиль прикрытия эксплуатирующей подрядной организации — МАЗ новгородского АО «Росдорстрой». Он встал в левом ряду, были выставлены соответствующие дорожные знаки. И совсем скоро в него врезался ГАЗ-2752 («Соболь»), под удар попал и «Ниссан Кашкай».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По данным «Фонтанки», фургон «Соболь» принадлежит частной компании, им управлял 22-летний гражданин Таджикистана. Он погиб на месте. О нем известно, что он приехал в Россию в 2016 году на заработки, на миграционном учете не состоял. В этом году его трижды ловили на нарушениях ПДД.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Наезд на стоящее транспортное средство — один из типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

    Фото:
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close