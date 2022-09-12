Подробности смертельного ДТП на КАД: в МАЗ, прикрывший две аварии, влетел фургон с иностранцем

Водитель, погибший в сложном ДТП на КАД в Красносельском районе Петербурга, рядом с Дачным проспектом, оказался иностранцем. Обстоятельства смертельной аварии стали известны «Фонтанке» 12 сентября. Всего, как уже сообщалось, в ночь на субботу на 74-м километре внешнего кольца было три ДТП. Два из них — наезды на стоящее транспортное средство.
Сначала, по данным ФКУ «Упрдор Северо-Запад», мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем и получил травмы. Пока его грузили в скорую, легковушку, стоявшую на четвёртой полосе, протаранил другой автомобиль, на этот раз никто не пострадал. Через несколько минут приехал автомобиль прикрытия эксплуатирующей подрядной организации — МАЗ новгородского АО «Росдорстрой». Он встал в левом ряду, были выставлены соответствующие дорожные знаки. И совсем скоро в него врезался ГАЗ-2752 («Соболь»), под удар попал и «Ниссан Кашкай».
По данным «Фонтанки», фургон «Соболь» принадлежит частной компании, им управлял 22-летний гражданин Таджикистана. Он погиб на месте. О нем известно, что он приехал в Россию в 2016 году на заработки, на миграционном учете не состоял. В этом году его трижды ловили на нарушениях ПДД.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Наезд на стоящее транспортное средство — один из типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.