Подробности смертельного ДТП на КАД: в МАЗ, прикрывший две аварии, влетел фургон с иностранцем

Водитель, погибший в сложном ДТП на КАД в Красносельском районе Петербурга, рядом с Дачным проспектом, оказался иностранцем. Обстоятельства смертельной аварии стали известны «Фонтанке» 12 сентября. Всего, как уже сообщалось, в ночь на субботу на 74-м километре внешнего кольца было три ДТП. Два из них — наезды на стоящее транспортное средство.



Сначала, по данным ФКУ «Упрдор Северо-Запад», мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем и получил травмы. Пока его грузили в скорую, легковушку, стоявшую на четвёртой полосе, протаранил другой автомобиль, на этот раз никто не пострадал. Через несколько минут приехал автомобиль прикрытия эксплуатирующей подрядной организации — МАЗ новгородского АО «Росдорстрой». Он встал в левом ряду, были выставлены соответствующие дорожные знаки. И совсем скоро в него врезался ГАЗ-2752 («Соболь»), под удар попал и «Ниссан Кашкай».

