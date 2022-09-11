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    Водитель «ГАЗели» засмотрелся на две аварии и погиб после наезда на грузовик дорожников на КАД

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    Череда аварий тормозила петербургскую кольцевую автодорогу на юге города в ночь на 11 сентября. Есть пострадавший и погибший, фотографии последствий показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».


    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», накануне в 23:43 на 74-м километре внешнего кольца КАД мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Вторая авария не заставила себя ждать. Пока пострадавшего грузили в скорую, стоявшая на четвёртой полосе после ДТП легковушка снова попала под удар. В этот раз обошлось без травмированных.

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    Машина прикрытия эксплуатирующей подрядной организации приехала за полчаса до полуночи, через несколько минут после второй аварии. Ещё через десять минут в неё врезалась «ГАЗель», водитель которой скончался. Как уточнили в пресс-службе, в последнем ДТП досталось также автомобилю из третьей полосы.

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    «Пытался объехать машину в левом ряду, но в это время водитель «ГАЗели» ехал и смотрел на другие ДТП и въехал в спецтранспорт», — рассказывает в комментариях очевидец.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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