Водитель «ГАЗели» засмотрелся на две аварии и погиб после наезда на грузовик дорожников на КАД

Череда аварий тормозила петербургскую кольцевую автодорогу на юге города в ночь на 11 сентября. Есть пострадавший и погибший, фотографии последствий показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», накануне в 23:43 на 74-м километре внешнего кольца КАД мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Вторая авария не заставила себя ждать. Пока пострадавшего грузили в скорую, стоявшая на четвёртой полосе после ДТП легковушка снова попала под удар. В этот раз обошлось без травмированных.
Машина прикрытия эксплуатирующей подрядной организации приехала за полчаса до полуночи, через несколько минут после второй аварии. Ещё через десять минут в неё врезалась «ГАЗель», водитель которой скончался. Как уточнили в пресс-службе, в последнем ДТП досталось также автомобилю из третьей полосы.
«Пытался объехать машину в левом ряду, но в это время водитель «ГАЗели» ехал и смотрел на другие ДТП и въехал в спецтранспорт», — рассказывает в комментариях очевидец.