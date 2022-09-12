Спикер парламента Венгрии заявил о проигрыше Евросоюза в конфликте на Украине

Евросоюз является проигравшей стороной в конфликте на Украине, независимо от того, кто в нем победит. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер на открытии колокола национального единства в Пилишчабе, передает издание Magyarnemzet.

«Евросоюз уже считается проигравшим, независимо от того, какая сторона объявит себя победителем. <…> Неевропейские группы интересов и частные силы обрекают ЕС и каждое отдельное государство-член на военную уязвимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую неспособность», — сказал он.