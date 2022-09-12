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    Спикер парламента Венгрии заявил о проигрыше Евросоюза в конфликте на Украине

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    Евросоюз является проигравшей стороной в конфликте на Украине, независимо от того, кто в нем победит. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер на открытии колокола национального единства в Пилишчабе, передает издание Magyarnemzet.

    «Евросоюз уже считается проигравшим, независимо от того, какая сторона объявит себя победителем. <…> Неевропейские группы интересов и частные силы обрекают ЕС и каждое отдельное государство-член на военную уязвимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую неспособность», — сказал он.

    Спикер венгерского парламента обвинил ЕС в неспособности восстановить мир дипломатическим путем и предотвратить военные действия. Кевер добавил, что европейские страны действуют вопреки своим основным экономическим интересам.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал ограничение цен на газ перед встречей министров энергетики ЕС. Также он усомнился в необходимости сохранения санкций в отношении России. «Фонтанка» сообщала о том, что странам Евросоюза так и не удалось договориться об ограничении цены на российский газ.

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