Глава МИД Венгрии раскритиковал ограничение цен на газ перед встречей министров энергетики ЕС

Предложенное ЕС ограничение цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед экстренной встречей министров энергетики Евросоюза, передает Reuters.



Глава МИД Венгрии добавил, что предложенный потолок цен станет причиной немедленного прекращения поставок газа в Европу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель наконец понял, что поставки газа — это не идеологический или политический вопрос, а вопрос жесткой физической реальности», — сказал он.