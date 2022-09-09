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    Глава МИД Венгрии раскритиковал ограничение цен на газ перед встречей министров энергетики ЕС

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    Предложенное ЕС ограничение цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед экстренной встречей министров энергетики Евросоюза, передает Reuters.

    Глава МИД Венгрии добавил, что предложенный потолок цен станет причиной немедленного прекращения поставок газа в Европу.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель наконец понял, что поставки газа — это не идеологический или политический вопрос, а вопрос жесткой физической реальности», — сказал он.

    В пятницу, 9 сентября, министры энергетики стран ЕС планируют обсудить способы сдерживания цен на энергоносители в Европе.

    В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже пора вводить ограничения цен на российский газ. Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова считает, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него.

    Как сообщило издание Politico, Европа хочет ограничить цену российского газа на уровне 50 евро за МВт•ч. Такой уровень цен на газ «составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены».

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