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    Синоптик рассказал, когда дожди вернутся в Петербург

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    Подобие бабьего лета, установившееся в Петербурге к выходным, продержится до конца рабочей недели, но уже в середине о себе заявит циклон. Об этом 11 сентября в своём телеграм-канале предупреждает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Начало третьей недели осени в городе на Неве обещают располагающую к прогулкам погоду. Синоптики обещают 15, а то и 18 градусов тепла, зонтики, выходя из дома, можно не брать. В среду, 14 сентября, скажется влияние циклона: дневные температуры существенно не просядут, но облака уплотнятся, и во второй половине дня пройдут дожди.

    «В четверг циклон начнёт поставлять к берегам Невы порции холодного воздуха. Погода ожидается преимущественно облачная, пройдут дожди, днём +13…+15°. В пятницу также дождливо, а температура понизится до +11…+13°», — рассказывает Леус.

    После жаркого августа петербуржцам пришлось помёрзнуть. Осень стартовала с рекорда, и День знаний отметился самой низкой температурой за всю историю наблюдений, сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Холодным достижением, пусть и не таким впечатляющим, закончилась и первая декада сентября.

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