Синоптик рассказал, когда дожди вернутся в Петербург

Подобие бабьего лета, установившееся в Петербурге к выходным, продержится до конца рабочей недели, но уже в середине о себе заявит циклон. Об этом 11 сентября в своём телеграм-канале предупреждает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Начало третьей недели осени в городе на Неве обещают располагающую к прогулкам погоду. Синоптики обещают 15, а то и 18 градусов тепла, зонтики, выходя из дома, можно не брать. В среду, 14 сентября, скажется влияние циклона: дневные температуры существенно не просядут, но облака уплотнятся, и во второй половине дня пройдут дожди.