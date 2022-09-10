Солнце снизошло. Первый теплый день осени в Петербурге

Спустя десять дней с начала сентября петербуржцы дорвались до теплой погоды. Прежде осень радовала лишь антирекордами по холодной температуре, а короткую дивную пору пришлось терпеливо ждать. 10 сентября наконец дождались — и выползли погреться из холодных квартир.
К полудню воздух прогрелся до +14,7 градуса, а к 13 часам — уже до +15. Петербуржцы оккупировали Марсово поле и Невский проспект, пока тепло не попрощалось с городом до весны. Одни оседлали велосипеды, другие — заняли себя летающими тарелками. Кто-то с удовольствием лёг на пока покрытую травой и не промерзшую землю — погреться под лучами пришедшего солнца.
Заняли горожане и летние веранды кафе и ресторанов: воспользовались едва ли не последней возможностью выпить кофе на свежем воздухе, а не прятаться от холода в шумном помещении. Как приманка петербургское солнце оказалось и для персонажей годов ушедших. Писатели и императоры выбрались на охоту за новыми фотожертвами, пока туристы, любящие потеплее, не сбежали из города до следующего лета.
Прежний температурный рекорд осени-2022 был в минувшую пятницу — тогда на городской метеостанции зафиксировали температуру +14 градусов.
В воскресенье тоже будет тепло и без осадков, но ночью местами опустится туман и похолодает до +5. Днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.