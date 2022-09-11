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    Первая декада сентября завершилась новым рекордом. Во второй погода к петербуржцам потеплеет

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    В ожидании бабьего лета петербуржцам пришлось помёрзнуть треть сентября. Первые десять дней осени стали самыми холодными за более чем сто тридцать лет.

    Итоги первой декады сентября 11-го числа подвёл главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. До звания «самого холодного» начало осени всё же не дотянуло, но низкими температурами обеспечило себе второе место.

    Фото: Синоптик Александр Колесов / Telegram-канал
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    «1885 год остался первым из самых холодных, но на втором месте закрепилась уверенно, перекрыв минимальные температуры начала сентября всех лет прошлого века. Получается, что за 137 лет в Санкт-Петербурге впервые сложились такие погодные условия, что холодная воздушная масса пришедшая с севера так продолжительно задержалась в нашем регионе», — рассказал Колесов.

    Дальше — легче, по крайней мере, в одежде. До тёплой погоды петербуржцы дорвались накануне, воскресенье обещает быть не хуже. В начале следующей недели погода испортиться не должна: в прогнозах 14–17 градусов без дождя.

    Фото: Синоптик Александр Колесов / Telegram-канал

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