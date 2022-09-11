Первая декада сентября завершилась новым рекордом. Во второй погода к петербуржцам потеплеет

В ожидании бабьего лета петербуржцам пришлось помёрзнуть треть сентября. Первые десять дней осени стали самыми холодными за более чем сто тридцать лет.

Итоги первой декады сентября 11-го числа подвёл главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. До звания «самого холодного» начало осени всё же не дотянуло, но низкими температурами обеспечило себе второе место.