Первая декада сентября завершилась новым рекордом. Во второй погода к петербуржцам потеплеет

В ожидании бабьего лета петербуржцам пришлось помёрзнуть треть сентября. Первые десять дней осени стали самыми холодными за более чем сто тридцать лет.
Итоги первой декады сентября 11-го числа подвёл главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. До звания «самого холодного» начало осени всё же не дотянуло, но низкими температурами обеспечило себе второе место.
«1885 год остался первым из самых холодных, но на втором месте закрепилась уверенно, перекрыв минимальные температуры начала сентября всех лет прошлого века. Получается, что за 137 лет в Санкт-Петербурге впервые сложились такие погодные условия, что холодная воздушная масса пришедшая с севера так продолжительно задержалась в нашем регионе», — рассказал Колесов.
Дальше — легче, по крайней мере, в одежде. До тёплой погоды петербуржцы дорвались накануне, воскресенье обещает быть не хуже. В начале следующей недели погода испортиться не должна: в прогнозах 14–17 градусов без дождя.