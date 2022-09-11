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    Ловите бабье лето! Петербуржцам пообещали прекрасное воскресенье

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    В Петербурге продолжается бабье лето. Сегодня самое время прогуляться под лучами тёплого сентябрьского солнышка. Погода обещает обеспечить максимально комфортный отдых.

    По прогнозу синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 11 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 1–5 метров в секунду.

    Температура ночью опускалась до +4… +6, в окрестностях местами до нуля, однако днём воздух в городе прогреется до +15… +17 градусов.

    Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 763 мм ртутного столба. Влажность воздуха 62%.

    «Фонтанка» рассказывала и показывала, как накануне, спустя десять дней с начала осени, петербуржцы наконец дорвались до тёплой погоды: грелись на Марсовом поле и оккупировали уличные веранды кафе.

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