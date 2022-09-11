Ловите бабье лето! Петербуржцам пообещали прекрасное воскресенье

В Петербурге продолжается бабье лето. Сегодня самое время прогуляться под лучами тёплого сентябрьского солнышка. Погода обещает обеспечить максимально комфортный отдых.



По прогнозу синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 11 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 1–5 метров в секунду.



Температура ночью опускалась до +4… +6, в окрестностях местами до нуля, однако днём воздух в городе прогреется до +15… +17 градусов.

