Финны на границе превратили россиянку в мужчину

Россиянка вернулась с финской границы мужчиной и без визы. Жительница Петербурга обратила внимание, что в документе, который ей выдали при лишении «шенгена», пограничники допустили грубую ошибку и теперь она готовится оспорить решение.

В «Отказе в пропуске через границу», одном из документов, который ей выдали на посту Ваалимаа, указано, что девушка имеет мужской пол. Обратила внимание на это россиянка уже дома. Она считает, что в таком случае решение может быть недействительным, а её годовую итальянскую визу, до конца срока которой было ещё два месяца, можно попытаться вернуть. Девушка готовит апелляцию в финское и итальянское консульства, рассказала россиянка «Фонтанке» 11 сентября.

«Фонтанка» подробно писала про этот случай: две подруги с итальянскими визами на границе столкнулись с особым вниманием финских пограничников и после трёх часов оформления были отправлены в Россию с зачёркнутыми проездными документами. Подробнее об этой истории читайте здесь.

До этого финны изъяли все деньги у петербуржца, который показал им кошелёк. А девушка с санкционным сыром была вынуждена бродить по приграничному лесу.