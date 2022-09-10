    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    768мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.47eur60.86
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Путин: Погибшие в ходе спецоперации военные отдали жизнь за Россию

    7346

    Военнослужащие, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, отдали жизнь за Россию. Об этом 10 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».

    Он отметил, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию» (цитата по ТАСС).

    Ранее российский лидер заявил, что страна ничего не потеряла и не потеряет от проведения спецоперации на Украине. Путин уверен, что главным приобретением России стало «укрепление суверенитета». Он также подчеркивал, что РФ «не начинала военных действий, а только пытается их закончить».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close