Путин: Погибшие в ходе спецоперации военные отдали жизнь за Россию

Военнослужащие, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, отдали жизнь за Россию. Об этом 10 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».



Он отметил, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию» (цитата по ТАСС).

