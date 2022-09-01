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    Боевые действия на Украине

    «Ребята рискуют здоровьем, многие погибают». Путин ответил, за что российские военные сражаются на Украине

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    Российские военные на Украине защищают жителей Донбасса и Россию, они нуждаются в поддержке общества. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде.

    По его словам, в 2014 году киевские власти начали войну против Донбасса, и теперь миссия России — прекратить эту войну.

    «На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, они защищают и жителей Донбасса, и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Ребята, которые воюют там, они рискуют своим здоровьем, многие погибают, они должны понимать, за что они отдают свои жизни, это чрезвычайно важная вещь — за Россию, за людей, которые на Донбассе живут», — сказал Владимир Путин.

    Также президент рассказал, что был шокирован тем, как преподавали историю на Украине. По его словам, он обсуждал это с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, который ездил в Донецк и на подконтрольные России территории Украины.

    «Он мне вчера рассказывал: я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк», — говорит Путин. О том, что Россия и Украина раньше были в составе одного государства, дети тоже не знали, добавил президент РФ.

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