«Данная информация неверна». Финны заявили, что не будут запрещать въезд российским туристам

Посольство Финляндии в Москве опровергло сообщения о том, что Евросоюз якобы планирует запретить въезд туристам из России. Об этом 10 сентября заявили ТАСС в дипведомстве.
«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — отметили там.
Накануне СМИ со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон сообщили о том, что ЕС введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян со следующей недели. По ее словам, въезд в Евросоюз из России будет разрешен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, а выдача туристических виз будет ограничена. Позже это заявление опровергли.
9 сентября Еврокомиссия выпустила рекомендации, согласно которым странам ЕС советуют не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком и проводить «гораздо более тщательную проверку заявлений на получение краткосрочных виз».
В понедельник, 12 сентября, вступает в силу приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.