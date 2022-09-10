«Данная информация неверна». Финны заявили, что не будут запрещать въезд российским туристам

Посольство Финляндии в Москве опровергло сообщения о том, что Евросоюз якобы планирует запретить въезд туристам из России. Об этом 10 сентября заявили ТАСС в дипведомстве.



«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — отметили там.



Накануне СМИ со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон сообщили о том, что ЕС введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян со следующей недели. По ее словам, въезд в Евросоюз из России будет разрешен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, а выдача туристических виз будет ограничена. Позже это заявление опровергли.

