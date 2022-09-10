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    «Данная информация неверна». Финны заявили, что не будут запрещать въезд российским туристам

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    Посольство Финляндии в Москве опровергло сообщения о том, что Евросоюз якобы планирует запретить въезд туристам из России. Об этом 10 сентября заявили ТАСС в дипведомстве.

    «Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — отметили там.

    Накануне СМИ со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон сообщили о том, что ЕС введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян со следующей недели. По ее словам, въезд в Евросоюз из России будет разрешен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, а выдача туристических виз будет ограничена. Позже это заявление опровергли.

    9 сентября Еврокомиссия выпустила рекомендации, согласно которым странам ЕС советуют не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком и проводить «гораздо более тщательную проверку заявлений на получение краткосрочных виз».

    В понедельник, 12 сентября, вступает в силу приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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