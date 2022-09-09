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    Без паники: финские журналисты преждевременно закрыли границу с Россией

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    Финские СМИ, которые сообщили о том, что в страну будут пускать только журналистов, родственников и въезжающих по гуманитарным причинам, сделали уточнение в своём материале.

    «Статья исправлена. С понедельника визы выдаются в основном по гуманитарным и семейным причинам, а также журналистам. В сюжете ранее было сказано, что с понедельника пересечь границу из России в регион ЕС можно только с вышеперечисленными критериями», — говорится в дополнении к материалу о визите еврокомиссара 9 сентября.

    Таким образом, ничего не изменилось — с туристическими визами можно будет пересечь границу, как и прежде. А отмена упрощённого визового режима не новость — он перестанет действовать с 12 сентября.

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