Без паники: финские журналисты преждевременно закрыли границу с Россией

Финские СМИ, которые сообщили о том, что в страну будут пускать только журналистов, родственников и въезжающих по гуманитарным причинам, сделали уточнение в своём материале.

«Статья исправлена. С понедельника визы выдаются в основном по гуманитарным и семейным причинам, а также журналистам. В сюжете ранее было сказано, что с понедельника пересечь границу из России в регион ЕС можно только с вышеперечисленными критериями», — говорится в дополнении к материалу о визите еврокомиссара 9 сентября.