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    Евросоюз введет новые жесткие ограничения на въезд и выдачу виз россиянам

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    Въезд в Евросоюз из России будет разрешен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, а выдача туристических виз будет ограничена, сообщают финские СМИ 9 сентября со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон.

    Она посетила пограничный переход Нуйямаа и заявила, что Евросоюз введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян со следующей недели. По словам Йоханссон, только те, кто приезжает из России по семейным обстоятельствам, и российские журналисты смогут въехать в шенгенскую зону.

    «Больше нет причин доверять русским. Для россиян быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, это привилегия. И эту привилегию мы больше не хотим отдавать русским», — сообщила она.

    В понедельник, 12 сентября, вступает в силу приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Других решений в ЕС пока не принималось, поэтому контекст выступления Йоханссон не до конца понятен.

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