Евросоюз введет новые жесткие ограничения на въезд и выдачу виз россиянам

Въезд в Евросоюз из России будет разрешен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, а выдача туристических виз будет ограничена, сообщают финские СМИ 9 сентября со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон.

Она посетила пограничный переход Нуйямаа и заявила, что Евросоюз введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян со следующей недели. По словам Йоханссон, только те, кто приезжает из России по семейным обстоятельствам, и российские журналисты смогут въехать в шенгенскую зону.