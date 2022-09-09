Евросоюз введет новые жесткие ограничения на въезд и выдачу виз россиянам

Въезд в Евросоюз из России будет разрешен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, а выдача туристических виз будет ограничена, сообщают финские СМИ 9 сентября со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон.
Она посетила пограничный переход Нуйямаа и заявила, что Евросоюз введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян со следующей недели. По словам Йоханссон, только те, кто приезжает из России по семейным обстоятельствам, и российские журналисты смогут въехать в шенгенскую зону.
«Больше нет причин доверять русским. Для россиян быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, это привилегия. И эту привилегию мы больше не хотим отдавать русским», — сообщила она.
В понедельник, 12 сентября, вступает в силу приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Других решений в ЕС пока не принималось, поэтому контекст выступления Йоханссон не до конца понятен.