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    Карл III официально провозглашен королем Великобритании

    1878
    4 комментария

    Карла III официально провозгласили новым королем Великобритании. Церемония прошла 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

    Процедура объявления короля Советом по престолонаследию является конституционной формальностью, ее члены должны были подписать соответствующую прокламацию. Сын Елизаветы II стал монархом сразу же после ее смерти. Сам Карл III не присутствовал на заседании совета, согласно традиции.

    Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт сообщила о смерти королевы Елизаветы II, а затем было объявлено о восшествии Карла III на трон. Мероприятие впервые в истории транслируется телевидением. Король присоединился к церемонии во второй ее части, когда она переместилась в тронный зал. Там Карл III произнес традиционную клятву, в которой обязался «неукоснительно сохранять и поддерживать устроение истинно протестантской религии, как установлено законами, написанными в Шотландии».

    Членами Совета по престолонаследию являются более 700 человек, туда в том числе входят премьер-министр Лиз Трасс и все бывшие главы правительств, которые еще живы.

    Король Великобритании Карл III
    Король Великобритании Карл IIIФото: Скриншот трансляции с YouTube-канала The Royal Family
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    Ранее Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Это означает, что он становится наследником престола.

    Король Великобритании Карл III
    Король Великобритании Карл IIIФото: Скриншот трансляции с YouTube-канала The Royal Family

    О том, что известно о новом британском монархе, читайте в нашем материале. Подробнее о его супруге — королеве-консорте Камилле Паркер-Боулз — можно посмотреть здесь.

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