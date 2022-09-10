Карл III официально провозглашен королем Великобритании

Процедура объявления короля Советом по престолонаследию является конституционной формальностью, ее члены должны были подписать соответствующую прокламацию. Сын Елизаветы II стал монархом сразу же после ее смерти. Сам Карл III не присутствовал на заседании совета, согласно традиции.

Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт сообщила о смерти королевы Елизаветы II, а затем было объявлено о восшествии Карла III на трон. Мероприятие впервые в истории транслируется телевидением. Король присоединился к церемонии во второй ее части, когда она переместилась в тронный зал. Там Карл III произнес традиционную клятву, в которой обязался «неукоснительно сохранять и поддерживать устроение истинно протестантской религии, как установлено законами, написанными в Шотландии».