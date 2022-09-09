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    Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским. Он стал наследником трона

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    Старший сын короля Великобритании Карла III и погибшей принцессы Дианы Уильям стал новым принцем Уэльским. Об этом заявил сам монарх в своем первом телеобращении 9 сентября.

    «Мой наследник Уильям теперь принимает шотландские титулы, которые так много значили для меня. Он становится герцогом Корнуолльским... Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским», — сказал король.

    Вспоминая о своей матери, Елизавете II, его величество отметил, что она прожила хорошую жизнь. Он поблагодарил ее за любовь и преданность семье и народу, которому она «усердно служила все эти годы».

    «Я знаю, что ее смерть приносит большую печаль многим из вас. И я разделяю это чувство безмерной потери со всеми вами», — сказал Карл III в обращении к нации.

    Он пообещал, что ценности монархии останутся неизменными, и заверил, что будет служить народу «с верностью, уважением и любовью». Его величество обязался на протяжении своего правления «поддерживать конституционные принципы», лежащие в основе британской нации.

    Принц Уэльский — титул наследника престола Великобритании. С 1958 года его носил принц Чарльз — сын Елизаветы II, который стал королем после ее кончины.

    О том, что известно о новом британском монархе, читайте в нашем материале. Подробнее о его супруге — королеве-консорте Камилле Паркер-Боулз — можно посмотреть здесь.

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