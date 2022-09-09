Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским. Он стал наследником трона

Старший сын короля Великобритании Карла III и погибшей принцессы Дианы Уильям стал новым принцем Уэльским. Об этом заявил сам монарх в своем первом телеобращении 9 сентября.



«Мой наследник Уильям теперь принимает шотландские титулы, которые так много значили для меня. Он становится герцогом Корнуолльским... Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским», — сказал король.



Вспоминая о своей матери, Елизавете II, его величество отметил, что она прожила хорошую жизнь. Он поблагодарил ее за любовь и преданность семье и народу, которому она «усердно служила все эти годы».