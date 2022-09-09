Журналисты до смерти королевы просили Джонсона рассказать о ней как об умершей. Он расстроился

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время интервью с сотрудниками BBC он с трудом сдерживал слёзы, когда речь зашла о королеве Елизавете II. Своим «личным признанием» он поделился во время выступления в Палате общин.
«Несколько месяцев назад ко мне пришли представители BBC, чтобы поговорить о Ее Величестве Королеве. Мы сели за стол, и началась съемка. И они попросили, чтобы я говорил о ней в прошедшем времени», — сказал Джонсон. Об этом 9 сентября пишет The Independent.
По словам экс-премьера, он был настолько подавлен печалью, что не смог продолжать и попросил журналистов уйти.
«Я знаю, что сегодня в этой стране и во всем мире есть бесчисленное множество людей, которые испытали такой же внезапный приступ неожиданных эмоций», — добавил Джонсон.
«Фонтанка» писала, что королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября. В Великобритании начался десятидневный траур. О том, что известно о её наследнике, читайте в материале «Фонтанки».