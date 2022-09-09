    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.8eur60.7
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Журналисты до смерти королевы просили Джонсона рассказать о ней как об умершей. Он расстроился

    825
    1 комментарий

    Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время интервью с сотрудниками BBC он с трудом сдерживал слёзы, когда речь зашла о королеве Елизавете II. Своим «личным признанием» он поделился во время выступления в Палате общин.

    «Несколько месяцев назад ко мне пришли представители BBC, чтобы поговорить о Ее Величестве Королеве. Мы сели за стол, и началась съемка. И они попросили, чтобы я говорил о ней в прошедшем времени», — сказал Джонсон. Об этом 9 сентября пишет The Independent.

    По словам экс-премьера, он был настолько подавлен печалью, что не смог продолжать и попросил журналистов уйти.

    «Я знаю, что сегодня в этой стране и во всем мире есть бесчисленное множество людей, которые испытали такой же внезапный приступ неожиданных эмоций», — добавил Джонсон.

    «Фонтанка» писала, что королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября. В Великобритании начался десятидневный траур. О том, что известно о её наследнике, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close